Стало известно о погибших в результате взрывов в Харькове

Военблогер Федоров сообщил о погибших в результате взрывов в Харькове

Военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале сообщил о погибших в результате взрывов в Харькове.

«В результате хранения украинской армией боекомплекта посреди жилых домов в торговом центре погиб ребенок и пропала без вести его мать», — сообщил он.

Ранее Министерство обороны России опровергло слухи о якобы нанесенном Вооруженными силами России ударе по городу Харьков на северо-востоке Украины. Уточняется, что распространяемая украинскими ресурсами информация об атаке российских войск не соответствует действительности. Подчеркивается, что Российская армия не планировала и не наносила ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте населенного пункта.