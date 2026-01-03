Реклама

Россия
00:57, 3 января 2026

Стало известно о погибших в результате взрывов в Харькове

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofia Gatilova / Reuters

Военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале сообщил о погибших в результате взрывов в Харькове.

«В результате хранения украинской армией боекомплекта посреди жилых домов в торговом центре погиб ребенок и пропала без вести его мать», — сообщил он.

Ранее Министерство обороны России опровергло слухи о якобы нанесенном Вооруженными силами России ударе по городу Харьков на северо-востоке Украины. Уточняется, что распространяемая украинскими ресурсами информация об атаке российских войск не соответствует действительности. Подчеркивается, что Российская армия не планировала и не наносила ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте населенного пункта.

