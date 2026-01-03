Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:31, 3 января 2026Мир

В Британии рассказали о расколе в Европе из-за атаки США на Венесуэлу

FT: В Европе произошел раскол из-за атаки США на Венесуэлу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

В Европе произошел раскол из-за атаки США на Венесуэлу и захвата президента страны Николаса Мадуро. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT).

Отмечается, что европейские лидеры разделились во мнениях по поводу американской операции. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони одобрила действия США, а МИД Франции, в свою очередь, заявил о нарушении Вашингтоном международного права.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя атаку, выступила за «мирную передачу власти в Венесуэле», также указав на необходимость соблюдения «норм международного права и Устава ООН».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сложно судить о правовой стороне операции США против Венесуэлы. По его словам, чтобы дать правовую оценку действиям Вашингтона, потребуется время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В Раде предложили вынести только один вопрос на референдум

    Главе нацразведки США припомнили одно высказывание на фоне операции в Венесуэле

    Трамп рассказал о цели установления контроля над Венесуэлой

    Стало известно о вылетевшем самолете с Мадуро

    Вице-президент Венесуэлы ответила на угрозы Трампа

    Собянин сообщил об отражении атаки пяти украинских БПЛА на Москву

    Зеленский прокомментировал события в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok