В Британии рассказали о расколе в Европе из-за атаки США на Венесуэлу

FT: В Европе произошел раскол из-за атаки США на Венесуэлу

В Европе произошел раскол из-за атаки США на Венесуэлу и захвата президента страны Николаса Мадуро. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT).

Отмечается, что европейские лидеры разделились во мнениях по поводу американской операции. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони одобрила действия США, а МИД Франции, в свою очередь, заявил о нарушении Вашингтоном международного права.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя атаку, выступила за «мирную передачу власти в Венесуэле», также указав на необходимость соблюдения «норм международного права и Устава ООН».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сложно судить о правовой стороне операции США против Венесуэлы. По его словам, чтобы дать правовую оценку действиям Вашингтона, потребуется время.