12:18, 3 января 2026

Стало известно о возможном местонахождении российских туристов в Венесуэле

Российские туристы могут находиться в Венесуэле на острове Маргарита
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Российские туристы могут находиться на острове Маргарита в Венесуэле, по территории которой 3 января США начали наносить авиаудары. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«По данным Shot, путевки предоставлял туроператор, который специализируется на поездках в Венесуэлу. Информация о немногочисленных туристах на острове Маргарита сейчас уточняется. Остальные туроператоры завершили свою полетную программу на остров Маргарита еще 1 декабря», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что в столице страны Каракасе организованных групп российских туристов уже нет.

Ранее оказавшийся в Венесуэле во время атаки США россиянин рассказал, что проснулся от звуков ударов и сигнализаций машин. По его словам, из квартиры ему пришлось эвакуироваться в подвал. Он отметил, что помнит все смутно, а в его доме проблемы с электричеством.

