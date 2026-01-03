Стало известно о возможном местонахождении российских туристов в Венесуэле

Российские туристы могут находиться в Венесуэле на острове Маргарита

Российские туристы могут находиться на острове Маргарита в Венесуэле, по территории которой 3 января США начали наносить авиаудары. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«По данным Shot, путевки предоставлял туроператор, который специализируется на поездках в Венесуэлу. Информация о немногочисленных туристах на острове Маргарита сейчас уточняется. Остальные туроператоры завершили свою полетную программу на остров Маргарита еще 1 декабря», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что в столице страны Каракасе организованных групп российских туристов уже нет.

Ранее оказавшийся в Венесуэле во время атаки США россиянин рассказал, что проснулся от звуков ударов и сигнализаций машин. По его словам, из квартиры ему пришлось эвакуироваться в подвал. Он отметил, что помнит все смутно, а в его доме проблемы с электричеством.