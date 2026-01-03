Трамп объявил о господстве США в Западном полушарии

Трамп: Господство США в Западном полушарии больше не будет оспариваться

Господство США в Западном полушарии больше не будет оспариваться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«В соответствии с нашей новой стратегией национальной безопасности, американское господство в Западном полушарии никогда больше не будет подвергаться сомнению», — подчеркнул Трамп.

Ранее американский лидер сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена находятся на корабле ВМС США и будут доставлены в Нью-Йорк.

Трамп также показал фото захваченного венесуэльского лидера на корабле Военно-морских сил США USS Iwo Jima.