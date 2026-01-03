Реклама

Трамп рассказал о риске для США оказаться в положении Венесуэлы

Трамп: Администрация Байдена могла бы привести США к положению как у Венесуэлы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что действия администрации его предшественника Джо Байдена могли бы привести государство к такому же положению как у Венесуэлы. Он рассказал об этом в ходе пресс-конференции.

Как указал глава США, то, что администрация Байдена сделала со страной, «никогда не должно быть забыто». «Но если бы нам пришлось пережить еще один такой год, мы оказались бы точно в том же положении, что и Венесуэла», — высказался американский лидер.

Ранее в Пентагоне заявили, что операцию по захвату главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес разрабатывали несколько месяцев. Отмечалось, что во время операции задействовали более 150 летательных аппаратов.

