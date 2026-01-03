У россиян начали проверять крупные покупки на маркетплейсах

РИА Новости: Операции россиян проверяют при крупных покупках на маркетплейсах

Российские банки начали перепроверять у своих клиентов крупные покупки на маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что при оплате крупных покупок банк блокирует операцию, а после присылает уведомление об отклонении операции «во избежание мошенничества». Для снятия ограничения следует обратиться в кредитную организацию или дождаться от нее звонка.

По телефону голосовой помощник спрашивает у россиянина, не является ли покупка мошеннической. После подтверждения блокировка снимается. Кроме того, клиенты получают от банков рекомендацию изучить уловки мошенников и узнать способ от них защититься.

Ранее сообщалось, чтобы в России начали блокировать снятие крупной суммы в банкомате. До этого отечественным банкам разрешили ограничивать выдачу наличных.