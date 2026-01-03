Реклама

В Британии назначение Буданова назвали ознаменованием скорого поражения Украины

В скором времени Украина потерпит окончательное поражение в конфликте с Россией. На это указывает назначение Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на пост главы офиса Владимира Зеленского. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Происходящее сейчас похоже на то, что в Вашингтоне признали, что война в привычном ее понимании проиграна», — сказал эксперт. По его словам, вскоре может быть заключено мирное соглашение на условиях России, однако и после этого власти Украины могут прибегать к террористическим атакам и провокациям, ведя войну в «партизанском» формате.

Кроме того, отметил Меркурис, сам Зеленский уже совершенно не контролирует ситуацию из-за перестановок на ключевых позициях. «Я думаю, что 2026-й станет годом, когда звезда Зеленского погаснет», — резюмировал аналитик.

Ранее профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини предположил, что президент США Дональд Трамп будет недоволен назначением Буданова.

