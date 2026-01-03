Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:23, 3 января 2026Мир

В Европе резко высказались об Одессе

Дизен назвал удары ВС РФ по Одессе ответом на обстрелы ВСУ гражданских судов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы. Об этом он написал в социальной сети X.

Дизен резко высказался об Одессе и назвал удары Вооруженных сил России (ВС РФ) по городу ответом на обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданских судов.

«Это был ожидаемый ответ России после того, как киевский режим и НАТО начали использовать Одессу для ударов по гражданским судам. Это так же предсказуемо, как и освобождение Москвой этого города, если не будет достигнуто мирное соглашение», — отметил он.

Ранее ВС РФ нанесли удары по Одессе. Было атаковано место, где, предположительно могли находиться беспилотники, которые летели на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Призывал украинцев собирать FPV-дроны прямо у себя дома. Что известно о новом министре обороны Украины?

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Российским пенсионерам напомнили об освобождении от налога на один объект имущества

    Директор ЗАЭС отверг возможность совместного с Россией управления станцией

    В Европе резко высказались об Одессе

    Над украинскими беженцами нависли многомиллионные штрафы на родине

    В Иране вышли на улицы вооруженные группы людей

    В Британии назначение Буданова назвали ознаменованием скорого поражения Украины

    Российский военкор счел назначение Буданова главой офиса Зеленского не способствующим миру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok