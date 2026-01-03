В Европе резко высказались об Одессе

Дизен назвал удары ВС РФ по Одессе ответом на обстрелы ВСУ гражданских судов

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы. Об этом он написал в социальной сети X.

Дизен резко высказался об Одессе и назвал удары Вооруженных сил России (ВС РФ) по городу ответом на обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданских судов.

«Это был ожидаемый ответ России после того, как киевский режим и НАТО начали использовать Одессу для ударов по гражданским судам. Это так же предсказуемо, как и освобождение Москвой этого города, если не будет достигнуто мирное соглашение», — отметил он.

Ранее ВС РФ нанесли удары по Одессе. Было атаковано место, где, предположительно могли находиться беспилотники, которые летели на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

