Мир
04:05, 3 января 2026

В Иране вышли на улицы вооруженные группы людей

Mehr опубликовало видео с вооруженными людьми в масках на улицах Ирана
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Reuters

Вооруженные люди в масках вышли на улицы Ирана. Соответствующее видео опубликовало агентство Mehr.

На кадрах снята группа людей в масках с огнестрельным оружием в руках. По данным журналистов, нарушители порядка подожгли гражданский автомобиль в городе Кум.

Согласно данным агентства Fars, в нескольких районах Тегерана и пригородах группы людей пытались спровоцировать прохожих, выкрикивая антиправительственные лозунги.

Ранее Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты. С таким заявлением выступил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

В Иране вспыхнули крупнейшие за последние годы акции протеста на фоне сложной экономической ситуации. Граждане недовольны инфляцией, которая, даже по официальным данным, находится в районе 40 процентов и девальвацией национальной валюты. На эти обстоятельства наложились проблемы с энергетикой, а также повышение цен на бензин.

