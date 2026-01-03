В Совфеде высказались об ударах США по Венесуэле

Пушков после ударов США по Венесуэле заявил, что у Трампа теперь есть своя война

После ударов США по Венесуэле у американского лидера Дональда Трампа теперь есть своя война. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

«До сих пор у Трампа, в отличие от Клинтона, Буша-младшего, Обамы и Байдена, не было "своей" войны. Теперь есть», — написал он.

Сенатор подчеркнул, что США начали наносить удар в отсутствии угрозы безопасности со стороны объекта нападения. Пушков добавил, что это уже четвертая война в XXI веке, начатая американцами — до этого были Афганистан в 2001 году, Ирак в 2003 году, Ливия в 2011 году.

Ранее президент США отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В столице Венесуэлы произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.