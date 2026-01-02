Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:09, 2 января 2026Мир

В США призвали не считать требования России препятствием к миру на Украине

Дэвис: Требования России не являются препятствием для мира на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Требования России не являются препятствием для мира на Украине, несмотря на то, что так утверждают европейские лидеры. С таким мнением в эфире своего YouTube-канала выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, западные лидеры скептично настроены к требованиям Москвы, так как «считают это препятствием для того мирного соглашения, которое сами хотят видеть в качестве выгодной сделки», хотя на самом деле выдвигаемые Россией условия никак не препятствуют сделке.

Чтобы урегулировать украинский конфликт, необходимо выслушать обе стороны, подчеркнул Дэвис.

Ранее Дэвис заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен устроить новую провокацию, чтобы затянуть конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке ВСУ добить раненых при ударах по гостинице в Хорлах

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Сумма ущерба после мегаограбления банка в Германии выросла более чем втрое

    Стало известно о сомнениях Буданова перед назначением главой офиса Зеленского

    В США призвали не считать требования России препятствием к миру на Украине

    Новому министру обороны Украины припомнили обман женщин по телефону

    Российская рапиристка выиграла первое золото после возвращения флага

    На Украине объявили принудительную эвакуацию в двух областях

    Чехия заявила об отсутствии денег для помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok