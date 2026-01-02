В США призвали не считать требования России препятствием к миру на Украине

Дэвис: Требования России не являются препятствием для мира на Украине

Требования России не являются препятствием для мира на Украине, несмотря на то, что так утверждают европейские лидеры. С таким мнением в эфире своего YouTube-канала выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, западные лидеры скептично настроены к требованиям Москвы, так как «считают это препятствием для того мирного соглашения, которое сами хотят видеть в качестве выгодной сделки», хотя на самом деле выдвигаемые Россией условия никак не препятствуют сделке.

Чтобы урегулировать украинский конфликт, необходимо выслушать обе стороны, подчеркнул Дэвис.

Ранее Дэвис заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен устроить новую провокацию, чтобы затянуть конфликт.