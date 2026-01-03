В США заявили об отсутствии ожидания дальнейших атак на Венесуэлу

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не ожидает «дальнейших действий в Венесуэле» после того, как американские военные схватили и доставили в Штаты президента южноамериканской страны Николаса Мадуро. Слова Рубио привел сенатор Майк Ли в X.

Со слов парламентария, он поговорил с главой Госдепа по телефону. Рубио также сообщил ему, что Мадуро арестован американскими военнослужащими для проведения судебного разбирательства по уголовным обвинениям в адрес венесуэльского лидера в Соединенных Штатах.

Ранее Ли высказывался, что с нетерпением ждет конституционного объяснения действий США в отсутствие объявления войны или разрешения со стороны Конгресса на применение военной силы.

Он предположил, что атака и захват Мадуро могут подпадать под неотъемлемые полномочия президента, предусмотренные статьей II Конституции США, в которой говорится о защите американцев от фактического или неизбежного нападения.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес прокомментировал атаку США на страну, назвав ее «самым вопиющим злодеянием, которое страна пережила».

