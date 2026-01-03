Министр обороны Венесуэлы прокомментировал атаку США

Министр обороны Венесуэлы Лопес: Атака США — вопиющее злодеяние

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес прокомментировал атаку США на страну, назвав ее «самым вопиющим злодеянием, которое страна пережила». Его цитирует The New York Times (NYT).

Он также отметил, что Венесуэла будет сопротивляться присутствию иностранных войск в стране. Лопес добавил, что некоторые удары были нанесены по гражданским районам, и Каракас собирает информацию о жертвах и раненых, дополняет Reuters.

NYT отметил, что это первое публичное выступление высокопоставленного венесуэльского чиновника с начала атаки.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой захвачены и вывезены из страны.

В субботу в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.