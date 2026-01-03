Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:48, 3 января 2026Мир

Министр обороны Венесуэлы прокомментировал атаку США

Министр обороны Венесуэлы Лопес: Атака США — вопиющее злодеяние
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Venezuela's Defence Ministry / Handout / Reuters

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес прокомментировал атаку США на страну, назвав ее «самым вопиющим злодеянием, которое страна пережила». Его цитирует The New York Times (NYT).

Он также отметил, что Венесуэла будет сопротивляться присутствию иностранных войск в стране. Лопес добавил, что некоторые удары были нанесены по гражданским районам, и Каракас собирает информацию о жертвах и раненых, дополняет Reuters.

NYT отметил, что это первое публичное выступление высокопоставленного венесуэльского чиновника с начала атаки.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой захвачены и вывезены из страны.

В субботу в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США атаковали Венесуэлу. Трамп заявил, что Мадуро захвачен и вывезен из страны

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россиянин рассказал о признаках скорого удара США по Венесуэле

    В Колумбии отдали приказ о размещении военных на границе в Венесуэлой

    Эксперт заявил о неготовности Венесуэлы к отражению атак США

    Президент Аргентины обрадовался захвату Мадуро

    Рубио раскрыл местонахождение Мадуро

    МИД Германии прокомментировал атаку США на Венесуэлу

    МИД России призвал созвать Совбез ООН из-за атаки США на Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok