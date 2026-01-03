Реклама

В Венесуэле раскрыли число жертв ударов США

Вице-президент Венесуэлы Родригес: Мирные жители стали жертвами ударов США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ariana Cubillos / AP

Жертвами военных ударов США по Венесуэле стали мирные жители, чиновники и военные. Об этом заявила вице-президент страны Делси Родригес, передает РИА Новости.

«Мы осуждаем эту жестокую агрессию, которая забрала жизни чиновников, военных и невинных венесуэльцев», — добавила политик.

Газета The New York Times (NYT) отмечала, что власти Венесуэлы продолжают подсчет жертв среди мирного населения и не могут установить точное число.

3 января стало известно, что Вооруженные силы США наносят авиаудары по объектам в столице Венесуэлы. О бомбардировках Каракаса первым сообщило венесуэльское правительство, затем это подтвердили анонимные источники из Белого дома.

По данным NYT, США не понесли потерь личного состава во время ударов по Венесуэле.

