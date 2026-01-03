Реклама

В Венесуэле высказались о состоянии вице-президента страны

WSJ: Вице-президент Венесуэлы Родригес не пострадала в результате ударов
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес не пострадала в результате ударов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) cо ссылкой на источники в венесуэльском правительстве.

При этом информации о местонахождении президента страны Николаса Мадуро у венесуэльских властей на данный момент нет, поскольку правительство объявило о чрезвычайном положении в стране.

По данным издания The New York Times (NYT), если заявление президента США Дональд Трампа о захвате Мадуро и его жены соответствует действительности, то, согласно конституции Венесуэлы, власть перейдет к Родригес.

Ранее Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

