05:06, 3 января 2026Бывший СССР

ВСУ дважды за сутки пытались прорваться в Купянск

Бигма рассказал о двух попытках ВСУ прорваться в Купянск за сутки
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В течение суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды пытались прорваться в Купянск. Обе попытки противника сделать это были пресечены российскими войсками, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма, его слова приводит ТАСС.

«На купянском направлении в течение суток подразделением 6-й армии отражены две атаки формирования 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии», — говорится в сообщении. Уточняется, что одна из атак произошла в районе Паламаревки, другая — в районе Благодатовки.

Всего войска противника потеряли 12 человек.

Ранее российские войска уничтожили бойцов 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия», хваставшихся взятием Купянска.

