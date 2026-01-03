ВСУ ночью попытались атаковать еще один южный регион России

Слюсарь: ВСУ попытались атаковать четыре муниципалитета Ростовской области

В ночь на 3 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников попытались атаковать Ростовскую область. Под ударом оказались четыре муниципалитета, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«С вечера пятницы в Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах», — написал чиновник. Он подчеркнул, что, согласно предварительным данным, никто не пострадал.

При этом оказались повреждены несколько частных домов в слободе Семено-Камышенской Чертовского района. Кроме того, задеты электропровода на одной из опор. Однако специалистам удалось быстро восстановить электроснабжение. Прочая информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось о взрывах в другом южном регионе России — Краснодарском крае. По предварительным данным, его также атаковали ВСУ.