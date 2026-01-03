Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:06, 3 января 2026Бывший СССР

Выбор нового министра обороны Украины объяснили

Страна.ua: Выбор Федорова в качестве нового министра обороны преследует две цели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Выбор президентом Украины Владимиром Зеленским Михаила Федорова в качестве нового министра обороны страны преследует две цели, пишет издание «Страна.ua».

По мнению автора издания, в первую очередь выбор Федорова объясняется пиаром. «Федоров — один из самых медийных чиновников, имеющий имидж "продвинутого технократа", который, к тому же, плотно занимается темой дронов», — отмечается в материале.

Во-вторых, назначение на пост министра обороны рассматривается как попытка политически устранить Федорова, который давно вызывает недоверие у киевских властей из-за связей с грантовыми кругами, раскручивающими коррупционный скандал.

«Министр обороны в условиях нарастающих военных проблем в Украине — это "расстрельная" должность», — отмечает издание.

Ранее Зеленский прокомментировал кадровую перестановку внутри страны. По словам украинского лидера, в прошлом году были достигнуты хорошие результаты в работе государственных учреждений, которые необходимо расширить, а также выявлены проблемы, которые не должны сохраниться в новом году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине допустили масштабные кадровые перестановки на уровне регионов

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    В США назвали самоубийством попытку Украины атаковать резиденцию Путина

    В России предложили перенять позитивный опыт СССР в борьбе с алкоголем

    Выбор нового министра обороны Украины объяснили

    В Николаеве прогремел взрыв

    Во всех регионах Северного Кавказа объявили опасность атаки БПЛА

    Раскрыта эффективность новой российской вакцины от меланомы

    В России назвали правые силы Европы единственной реальной надеждой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok