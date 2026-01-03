Выбор нового министра обороны Украины объяснили

Страна.ua: Выбор Федорова в качестве нового министра обороны преследует две цели

Выбор президентом Украины Владимиром Зеленским Михаила Федорова в качестве нового министра обороны страны преследует две цели, пишет издание «Страна.ua».

По мнению автора издания, в первую очередь выбор Федорова объясняется пиаром. «Федоров — один из самых медийных чиновников, имеющий имидж "продвинутого технократа", который, к тому же, плотно занимается темой дронов», — отмечается в материале.

Во-вторых, назначение на пост министра обороны рассматривается как попытка политически устранить Федорова, который давно вызывает недоверие у киевских властей из-за связей с грантовыми кругами, раскручивающими коррупционный скандал.

«Министр обороны в условиях нарастающих военных проблем в Украине — это "расстрельная" должность», — отмечает издание.

Ранее Зеленский прокомментировал кадровую перестановку внутри страны. По словам украинского лидера, в прошлом году были достигнуты хорошие результаты в работе государственных учреждений, которые необходимо расширить, а также выявлены проблемы, которые не должны сохраниться в новом году.