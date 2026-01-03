Захарова сообщила о ситуации вокруг посольства России в Каракасе на фоне ударов США

Захарова: Сотрудники посольства России в Каракасе находятся в безопасности

Здание посольства России в Каракасе не пострадало на фоне ударов США по Венесуэле. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По районам, где расположена российская дипмиссия, а также прилегающим к ним частям венесуэльской столицы удары не наносились», — рассказала она. Захарова также добавила, что сотрудники диппредставительства находятся в безопасности.

По данным посольства России, информации о погибших или пострадавших гражданах России, находящихся в Венесуэле, нет.

Ранее правительство Венесуэлы сообщило о нападении США на столицу республики. Президент Николас Мадуро объявил в стране чрезвычайное положение.

Серия взрывов в Каракасе произошла в субботу, 3 декабря. В небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США. Американская сторона официально не подтверждала начало военных действий.