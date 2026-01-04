Реклама

Россия
12:10, 4 января 2026Россия

Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

Минобороны России заявило о контроле над селом Подолы в Харьковской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российская армия взяла под контроль Подолы Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве уточнили, что село заняли подразделения российской группировки войск «Запад». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Староверовка, Грушевка, Нечволодовка Харьковской области, Лозовое и Рубцов Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 180 военнослужащих, 9 автомобилей, 2 боевые бронемашины и гаубицу М198 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался, что за декабрь 2025 года российские войска взяли под контроль свыше 30 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Кроме того, занято более 700 квадратных километров территории. Герасимов подчеркнул, что это самый высокий месячный показатель продвижения за весь прошедший год.

