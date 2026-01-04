Часть Берлина погрузилась во тьму

Часть Берлина осталась без электричества из-за сгоревших кабелей

Около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи коммерческих потребителей в юго-западной части Берлина остались без электричества. Об этом сообщила энергетическая компания Stromnetz Berlin.

Причиной блэкаута стал пожар на вантовом мосту через Тельтовский канал недалеко от электростанции в Лихтерфельде. Огонь повредил несколько силовых кабелей, питавших дома. Компания-оператор предупреждает, что полностью восстановить энергоснабжение удастся лишь к четвергу, 8 января.

В сентябре 2025 года в Берлине произошел крупнейший за шесть лет блэкаут. Отключение произошло из-за поджога линии электропередачи. Без электричества остались местные школы, детские сады и дома престарелых, закрылись супермаркеты, было приостановлено трамвайное сообщение. Линии экстренных служб оказались перегружены.