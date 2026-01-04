Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 4 января 2026Мир

Иран прокомментировал похищение Мадуро

Глава МИД Ирана Аракчи обвинил США в терроризме из-за похищения Мадуро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал государственным терроризмом похищение властями США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Об этом сообщает РИА Новости.

Аракчи осудил военную агрессию Вашингтона, подчеркнув, что захват Мадуро является «открытым нападением на суверенитет и народную волю венесуэльцев».

3 января президент США Дональд Трамп объявил, что американским военным удалось захватить Мадуро и его супругу, а также вывезти их из Венесуэлы. ОН заявил, что Мадуро лично несет ответственность за деятельность «Картель солнц» («Cartel de los Soles»), указав, что у США есть «абсолютные доказательства» его виновности и руководства наркокартелем, которые будут представлены суду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Иран прокомментировал похищение Мадуро

    Телохранитель высказался об ошибках в операции по захвату Мадуро

    Зеленский захотел видеть на Украине войска двух стран

    На Украине предложили Трампу похитить еще одного президента

    В России заявили о формировании особой цивилизации

    Самолет с Мадуро сел в Нью-Йорке

    Лавров исполнил желания двух российских подростков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok