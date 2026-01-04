Иран прокомментировал похищение Мадуро

Глава МИД Ирана Аракчи обвинил США в терроризме из-за похищения Мадуро

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал государственным терроризмом похищение властями США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Об этом сообщает РИА Новости.

Аракчи осудил военную агрессию Вашингтона, подчеркнув, что захват Мадуро является «открытым нападением на суверенитет и народную волю венесуэльцев».

3 января президент США Дональд Трамп объявил, что американским военным удалось захватить Мадуро и его супругу, а также вывезти их из Венесуэлы. ОН заявил, что Мадуро лично несет ответственность за деятельность «Картель солнц» («Cartel de los Soles»), указав, что у США есть «абсолютные доказательства» его виновности и руководства наркокартелем, которые будут представлены суду.

