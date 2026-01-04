Реклама

Кадыров показал видео атаки «Ахмата» на технику ВСУ

Кадыров опубликовал видео атаки дрона на технику ВСУ на ореховском направлении
Сергей Истомин
Сергей Истомин

Батальон «Восток-Ахмат» под командованием Вахи Хамбулатова выявил и уничтожил технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении зоны специальной военной операции (СВО). Видео атаки показал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, как российский дрон приближается к движущемуся по дороге украинскому автомобилю, после чего запись прерывается. «Точными и выверенными действиями цель была уничтожена, что нанесло противнику ощутимый урон и нарушило его логистические возможности», — прокомментировал удар Кадыров.

По его словам, слаженная работа операторов беспилотников, грамотное управление и высокий уровень дисциплины обеспечивают стабильный результат в сложных условиях.

Ранее центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» показал видео с уничтожением немецкого танка Leopard в зоне СВО. На кадрах видно, как танк был поражен на ходу беспилотником и остановился после второго попадания.

