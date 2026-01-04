Реклама

02:36, 4 января 2026

Каллас резко раскритиковали за заявление об операции США в Венесуэле

L’antidiplomatico: Каллас показала двойные стандарты ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Реакция главы евродипломатии Каи Каллас на операцию Соединенных Штатов Америки в Венесуэле продемонстрировала отсутствие принципов в Европейском союзе (ЕС) и двойные стандарты. Газета L’Antidiplomatico резко раскритиковала заявление Каллас, которая написала, что ЕС «внимательно следит» за ситуацией в Боливарианской республике.

«"Внимательно следит". Эти слова навсегда разоблачают их пустую риторику о двойных стандартах в области прав человека. Навсегда», — констатировали авторы издания.

Ранее Каллас призвала Вашингтон к сдержанности в ситуации вокруг атаки на Венесуэлу. По ее словам, Европейский союз неоднократно заявлял, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «не обладает легитимностью».

