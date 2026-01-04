Лавров исполнил желания двух российских подростков

Лавров исполнил мечты подростков из Луганска и Воронежа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнил мечты двух российских подростков в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства исполнил желания двух детей — шестнадцатилетнего Владислава из Луганска и семнадцатилетней Полины из Воронежа.

Отмечается, что Владислав мечтал побывать на программе «Рассказы о русской истории», а Полина — познакомиться с ведущим этой программы, помощником президента России и главой Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским.

Помимо этого, подросткам организовали обширную культурную программу: им провели экскурсии по Центру истории российской дипломатической службы, историческому парку «Россия — моя история», а также Государственному историческому музею и Третьяковской галерее.

Ранее президент России Владимир Путин исполнил мечту десятилетней москвички. Девочка мечтала о встрече с космонавтом из отряда «Роскосмоса». Для девочки организовали поездку в Звездный городок, где она посетила Центр управления полетами, а также Центр подготовки космонавтов. Экскурсию для ребенка провел Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко.