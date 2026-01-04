Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:46, 4 января 2026Мир

Мадуро окружили вертолеты и бронетехника

РИА Новости: Кортеж Мадуро приехал в антинаркотическое управление в Нью-Йорке
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Кортеж с захваченным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заехал на территорию штаб-квартиры управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке (DEA). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Как уточняется, в составе кортежа есть бронетранспорт. При этом в небе кружат два вертолета.

Самого венесуэльского лидера журналисты не увидели. Предполагается, что сначала он прибудет в антинаркотическое управление, а после этого будет доставлен на вертолете в Метрополитенский центр предварительного заключения, расположенный в Бруклине. Это учреждение станет местом его содержания на период расследования.

В Нью-Йорке перекрыли движение машин и пешеходов. Кроме того, в городе расставлены патрули из правоохранителей.

Ранее стало известно, что Мадуро будет содержаться в тюрьме с рэпером Пи Дидди и продюсером Эпштейна. Это место уже прозвали «адом на земле» из-за своих суровых условий. По данным СМИ, судьи даже отказывались отправлять туда осужденных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские генералы впервые с начала СВО выступили против плана Зеленского. Почему военачальники просят не увольнять главу СБУ?

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Трамп рассказал о своем отношении к Путину

    В Финляндии увидели необычную деталь в похищении Мадуро

    Оккультистку Черногорскую из «Правого сектора» ликвидировали

    Советники Трампа раскрыли подробности его плана по Венесуэле

    Мадуро окружили вертолеты и бронетехника

    Канада поддержала операцию США в Венесуэле

    В похищении Мадуро увидели пользу для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok