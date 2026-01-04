Реклама

Депутат Рады назвала возможного кандидата на должность главы СБУ

На должность нового главы СБУ рассматривают зампреда службы Александра Поклада
Василий Малюк

Василий Малюк. Фото: Ukrainian Presidential Press Off / Keystone Press Agency / Global Look Press

На должность нового главы Службы безопасности Украины (СБУ) рассматривают зампреда ведомства Александра Поклада. Об этом сообщила нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Ранее командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый выступил против идеи президента страны Владимира Зеленского отправить в отставку главу службы Василия Малюка.

В декабре 2025 года стало известно, что экс-руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак перед своей отставкой пытался уволить Малюка.

