Депутат Рады назвала возможного кандидата на должность главы СБУ

На должность нового главы СБУ рассматривают зампреда службы Александра Поклада

На должность нового главы Службы безопасности Украины (СБУ) рассматривают зампреда ведомства Александра Поклада. Об этом сообщила нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Ранее командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый выступил против идеи президента страны Владимира Зеленского отправить в отставку главу службы Василия Малюка.

В декабре 2025 года стало известно, что экс-руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак перед своей отставкой пытался уволить Малюка.