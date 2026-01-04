Мерцу указали на двойные стандарты после событий в Венесуэле

Вагенкнехт: Отказ Мерца осуждать атаку США на Венесуэлу — это двойные стандарты

Отказ канцлера Германии Фридриха Мерца осудить операцию США против Венесуэлы и захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро является проявлением его двойных стандартов. С таким заявлением на своей странице в соцсети X выступила глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

«Что за двойные стандарты! Мерц отказывается осуждать государственную террористическую атаку США на суверенное государство, включая похищение его главы, как нарушение международного права», — написала она.

Также она отметила, что своим слепым повиновением Соединенным Штатам Мерц выставляет Германию на посмешище.

Ранее канцлер Германии, комментируя атаку США на Венесуэлу, затруднился дать ей правовую оценку. «Правовая оценка операции США сложная. На это нам нужно время», — сказал политик.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.