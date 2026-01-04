Реклама

МИД Китая призвал Трампа освободить Мадуро

Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Министерство иностранных дел (МИД) Китая обратилось к администрации президента США Дональда Трампа с призывом освободить ранее захваченного американскими военными венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

«Китай призывает США обеспечить личную безопасность президента Николаса Мадуро и его жены, немедленно освободить их, прекратить свержение правительства Венесуэлы и урегулировать вопросы путем диалога и переговоров», — сказано в сообщении.

Также МИД Китая подчеркнул, что действия Вашингтона являются явным нарушением международного права, фундаментальных норм международных отношений, а также целей и принципов Устава ООН.

Ранее стало известно, что суд определил судьбу поста президента Венесуэлы из-за похищения Николаса Мадуро. Временно исполняющей обязанности руководителя республики станет вице-президент Делси Родригес.

