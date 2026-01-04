Многоквартирные дома эвакуировали из-за угрозы взрыва в столице региона России

Миляев: В Туле из-за неразорвавшейся боевой части дрона эвакуировали четыре дома

В Туле из-за угрозы взрыва неразорвавшейся боевой части украинского дрона эвакуировали четыре многоквартирных дома. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram.

По его словам, опасный фрагмент беспилотника нашли у жилого дома на улице Свободы сотрудники Росгвардии, которые обследовали местность после отражения воздушной атаки. Сейчас территория оцеплена полицией. «Для обеспечения безопасности жителей принято решение об эвакуации жителей 4-х многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости к месту обнаружения неразорвавшейся боевой части БПЛА», — написал Миляев.

Он добавил, что на базе местного центра образования развернули пункт временного размещения. После обезвреживания взрывоопасного фрагмента жители региональной столицы смогут вернуться в свои квартиры.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении средствами противовоздушной обороны в ночь на 4 января 90 украинских беспилотников. Четыре из них сбили над Тульской областью. Кроме того, летательные аппараты были поражены в Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Воронежской, Ростовской и Орловской областях, а также над территорией Московского региона.

