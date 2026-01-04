Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:56, 4 января 2026Россия

Многоквартирные дома эвакуировали из-за угрозы взрыва в столице региона России

Миляев: В Туле из-за неразорвавшейся боевой части дрона эвакуировали четыре дома
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Тульской области

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Туле из-за угрозы взрыва неразорвавшейся боевой части украинского дрона эвакуировали четыре многоквартирных дома. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram.

По его словам, опасный фрагмент беспилотника нашли у жилого дома на улице Свободы сотрудники Росгвардии, которые обследовали местность после отражения воздушной атаки. Сейчас территория оцеплена полицией. «Для обеспечения безопасности жителей принято решение об эвакуации жителей 4-х многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости к месту обнаружения неразорвавшейся боевой части БПЛА», — написал Миляев.

Он добавил, что на базе местного центра образования развернули пункт временного размещения. После обезвреживания взрывоопасного фрагмента жители региональной столицы смогут вернуться в свои квартиры.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении средствами противовоздушной обороны в ночь на 4 января 90 украинских беспилотников. Четыре из них сбили над Тульской областью. Кроме того, летательные аппараты были поражены в Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Воронежской, Ростовской и Орловской областях, а также над территорией Московского региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вучич оценил реакцию России на события в Венесуэле

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    У россиян начали воровать тепло

    В Норвегии похвалили ставшего четвертым в гонке на «Тур де Ски» российского лыжника

    Медведев прокомментировал действия США в Венесуэле

    В Варшаве прошел митинг в поддержку Венесуэлы

    В квартире «кошелька» Зеленского нашли арсенал оружия

    Многоквартирные дома эвакуировали из-за угрозы взрыва в столице региона России

    Против закрытого издательства No Kidding Press рассмотрят протокол о пропаганде ЛГБТ

    Задержан предполагаемый виновник массового смертельного ДТП под Ростовом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok