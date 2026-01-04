Фотографию Мадуро в очках и наушниках проанализировали

Иванников: На Мадуро надели очки и наушники, чтобы он не понимал, куда его везут

На захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро надели очки и наушники, чтобы он не понимал, куда его везут. Об этом aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Это распространенная практика для того, чтобы задержанный не представлял, куда его перевозят и где он находится», — заявил он.

Иванников также обратил внимание на форму Управления по борьбе с наркотиками, замеченную на венесуэльском лидере. «Мадуро не случайно одели в одежду, которую используют при задержании наркопреступников, это является актом устрашения. США в очередной раз цинично демонстрируют свою вседозволенность», — высказался эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп показал фото захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро на корабле Военно-морских сил (ВМС) США USS Iwo Jima. На фото Мадуро одет в серый спортивный костюм, большие наушники и очки с черными линзами. В руке политик сжимает бутылку воды.