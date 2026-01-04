Реклама

Экономика
15:47, 4 января 2026

Названа отрасль с самым сильным ростом зарплат за год

РИА: Наиболее сильный рост зарплат в РФ был зафиксирован у издателей ПО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Наиболее сильный рост зарплат в России за последний год был зафиксирован у издателей программного обеспечения (ПО), он составил 137 тысяч рублей на конец октября. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на статистические данные.

В среднем по стране заработные платы за 12 месяцев выросли на 13,1 тысячи рублей и в октябре достигли 99,7 тысячи рублей. При этом положительная динамика наблюдалась у работников 258 отраслей экономики. Отрицательная же динамика была у семи.

Помимо сотрудников издательств программного обеспечения, значительный рост трудовых доходов за последний год был зафиксирован у рыбаков (69 тысяч рублей), сотрудников холдинговых компаний (55,5 тысячи рублей), сотрудников сферы аренды интеллектуальной собственности (50,7 тысячи рублей) и разработчиков строительных проектов (46,3 тысячи рублей).

Наиболее же заметное падение трудовых доходов было зафиксировано у сотрудников инвестиционных фондов, оно составило 57,4 тысячи рублей.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился на 20,7 процента — до 27 093 рублей в месяц. Годом ранее МРОТ был повышен на 16,6 процента — до 22 440 рублей.

