Названа цель установки переносного ЗРК на российском беспилотнике

На российском БПЛА «Шахед» обнаружили переносной ЗРК для борьбы с авиацией ВСУ

На российском ударном беспилотном летательном аппарате (БПЛА) типа «Шахед» впервые обнаружили переносной зенитно-ракетный комплекс (ЗРК). Об этом сообщает «Политика Страны» в Telegram-канале со ссылкой на специалиста по радиотехнологиям Сергея Бескрестнов с позывным Флеш.

По словам Бескрестнова, данный комплекс, скорее всего, российские военные установили для противодействия авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Переносные ЗРК направлены на поражение низколетящих воздушных целей, в их число входят: беспилотники, вертолеты, самолеты и крылатые ракеты.

Зенитно-ракетные комплексы могут использовать боеприпасы с тепловыми головками самонаведения, лазерное наведение или ручное управление.

