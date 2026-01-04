Реклама

Наука и техника
21:46, 4 января 2026Наука и техника

Названа цель установки переносного ЗРК на российском беспилотнике

На российском БПЛА «Шахед» обнаружили переносной ЗРК для борьбы с авиацией ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На российском ударном беспилотном летательном аппарате (БПЛА) типа «Шахед» впервые обнаружили переносной зенитно-ракетный комплекс (ЗРК). Об этом сообщает «Политика Страны» в Telegram-канале со ссылкой на специалиста по радиотехнологиям Сергея Бескрестнов с позывным Флеш.

По словам Бескрестнова, данный комплекс, скорее всего, российские военные установили для противодействия авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Переносные ЗРК направлены на поражение низколетящих воздушных целей, в их число входят: беспилотники, вертолеты, самолеты и крылатые ракеты.

Зенитно-ракетные комплексы могут использовать боеприпасы с тепловыми головками самонаведения, лазерное наведение или ручное управление.

Ранее российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» назвали универсальным инструментом армии.

