«Орешник» назвали универсальным инструментом

Литовкин назвал «Орешник» с различными боеголовками универсальным инструментом

Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешник», которую можно оснащать различными боеголовками, — это универсальный инструмент. Преимущества российского комплекса назвал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

По его словам, БРСД может нести ядерные и обычные боеголовки. «Применение ядерного оружия — крайняя мера, а возможность использовать высокоточные обычные заряды расширяет диапазон возможных ответов», — сказал эксперт.

Двухступенчатая ракета «Орешник» с дальностью около 5,5 тысячи километров получила разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения. Боевые блоки идут к цели на скорости до 10 чисел Маха, поэтому их крайне сложно перехватить.

Ранее в декабре журнал Military Watch Magazine писал, что в случае прямого столкновения с Западом «Орешник» позволит нанести неприемлемый ущерб противнику. Ракета способна поразить ключевые объекты в странах Европы.