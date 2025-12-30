Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:06, 30 декабря 2025Наука и техника

«Орешник» назвали универсальным инструментом

Литовкин назвал «Орешник» с различными боеголовками универсальным инструментом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешник», которую можно оснащать различными боеголовками, — это универсальный инструмент. Преимущества российского комплекса назвал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

По его словам, БРСД может нести ядерные и обычные боеголовки. «Применение ядерного оружия — крайняя мера, а возможность использовать высокоточные обычные заряды расширяет диапазон возможных ответов», — сказал эксперт.

Двухступенчатая ракета «Орешник» с дальностью около 5,5 тысячи километров получила разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения. Боевые блоки идут к цели на скорости до 10 чисел Маха, поэтому их крайне сложно перехватить.

Материалы по теме:
«Это пощечина Западу» Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
«Это пощечина Западу»Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
30 ноября 2024
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Ранее в декабре журнал Military Watch Magazine писал, что в случае прямого столкновения с Западом «Орешник» позволит нанести неприемлемый ущерб противнику. Ракета способна поразить ключевые объекты в странах Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о размещении на Украине войск США

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    В российской школе обвалился потолок

    На Западе раскрыли последствия атаки на резиденцию Путина

    В России подсчитали выловленную в 2025 году рыбу

    Известная модель в кожаном ремне вместо топа прогулялась по заснеженной улице

    Минкульт проведет «Русские сезоны» в Таиланде

    Три летевших на Москву дрона сбиты меньше чем за час

    Влияние текстов песен на поведение людей удивило ученых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok