Нетаньяху высказался об операции США против Венесуэлы

Нетаньяху заявил, что приветствует действия Трампа в Венесуэле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал действия администрации президента США Дональда Трампа в Венесуэле. Об этом он заявил после заседания израильского кабинета министров, передает ТАСС.

«Мы приветствуем это, приветствуем решение президента Трампа и отдаем честь американским вооруженным силам, которые провели безупречную операцию», — сказал политик.

Израильский премьер также обратил внимание на изменения политического курса ряда стран Латинской Америки. Он указал, что государства региона все активнее возвращаются к «американской оси» и сотрудничеству с Израилем.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.