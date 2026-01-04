Реклама

04:03, 4 января 2026Бывший СССР

Оккультистку Черногорскую из «Правого сектора» ликвидировали

В Черниговской области уничтожена оператор БПЛА Черногорская из Правого сектора
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

В Черниговской области ликвидирована увлекавшаяся оккультизмом участница боевого крыла «Правого сектора» (организация признана экстремистской и террористической и запрещена в России) Лана Черногорская. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства сообщил, что она была уничтожена в результате удара по складам хранения и казармам операторов ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что Черногорская была известным волонтером, а также оператором БПЛА.

Ранее женщину-оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ ликвидировали ударом дрона. На опубликованных кадрах можно заметить, как украинская военнослужащая поднимает беспилотник и скрывается с ним в блиндаже, затем по ее убежищу наносит удар дрон. После мощного взрыва блиндаж оказывается разрушен.

