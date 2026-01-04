Реклама

Опубликованы кадры с наблюдающим за операцией в Венесуэле Трампом

Белый дом опубликовал фото Трампа, наблюдающего за операцией в Венесуэле
Марина Совина
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Белый дом опубликовал фотографии с президентом США Дональдом Трампом, наблюдающим за операцией в Венесуэле. Кадры размещены в социальной сети X.

На снимках, помимо Трампа, изображены американский госсекретарь Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет и глава ЦРУ Джон Рэтклифф. «Абсолютная решимость», — говорится в публикации.

В ночь на субботу, 3 января, США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. В результате атаки повреждения получил порт Ла-Гуайра — один из крупнейших в стране. Президент Николас Мадуро и его супруга были схвачены американскими спецназовцами и вывезены из страны. В США им предъявили обвинения в наркоторговле.

