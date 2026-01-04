Продажу билетов на большой юбилейный концерт Долиной приостановили

Дом Музыки: Продажа билетов на большой юбилейный концерт Долиной приостановлена

Gродажа билетов на большой юбилейный концерт Ларисы Долиной временно приостановлена. Об этом сообщается на сайте Дома Музыки.

«Уважаемые зрители, продажа билетов временно приостановлена», — говорится в сообщении. Причины не уточняются. Концерт был запланирован на 6 марта.

Ранее KP.RU писало, что юбилейный концерт Долиной отменен. По данным издания, всего было продано около 15 процентов мест от общего количества. Однако позднее агент народной артистки Сергей Пудовкин в разговоре с РИА Новости опроверг данные сообщения. По его словам, выступление «Юбилей на бис» пройдет в запланированные сроки.

Ранее креативный продюсер картины «Невероятные приключения Шурика» Андрей Шелков объяснил, почему сцены с Ларисой Долиной не стали вырезать из новогоднего фильма, несмотря на резонансное дело с ее квартирой. По словам собеседника издания, вырезать сцену с певицей — значит обесценить работу съемочной группы.