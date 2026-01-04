Реклама

03:07, 4 января 2026Культура

Продажу билетов на большой юбилейный концерт Долиной приостановили

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

Gродажа билетов на большой юбилейный концерт Ларисы Долиной временно приостановлена. Об этом сообщается на сайте Дома Музыки.

«Уважаемые зрители, продажа билетов временно приостановлена», — говорится в сообщении. Причины не уточняются. Концерт был запланирован на 6 марта.

Ранее KP.RU писало, что юбилейный концерт Долиной отменен. По данным издания, всего было продано около 15 процентов мест от общего количества. Однако позднее агент народной артистки Сергей Пудовкин в разговоре с РИА Новости опроверг данные сообщения. По его словам, выступление «Юбилей на бис» пройдет в запланированные сроки.

Ранее креативный продюсер картины «Невероятные приключения Шурика» Андрей Шелков объяснил, почему сцены с Ларисой Долиной не стали вырезать из новогоднего фильма, несмотря на резонансное дело с ее квартирой. По словам собеседника издания, вырезать сцену с певицей — значит обесценить работу съемочной группы.

