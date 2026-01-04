Пушилин рассказал о боях за один город на добропольском направлении

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации начали бои за населенный пункт Белицкое на добропольском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Мы видим устремление наших подразделений в направлении Доброполья. Мы также видим, и поступает информация, что начинаются бои за Белицкое», — сообщил чиновник.
Ранее в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга сообщили, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт Диброва в ДНР. Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Запад».