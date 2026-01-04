Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:01, 4 января 2026Бывший СССР

Пушилин рассказал о боях за один город на добропольском направлении

Пушилин: ВС России начали бои за Белицкое на добропольском направлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации начали бои за населенный пункт Белицкое на добропольском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Мы видим устремление наших подразделений в направлении Доброполья. Мы также видим, и поступает информация, что начинаются бои за Белицкое», — сообщил чиновник.

Ранее в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга сообщили, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт Диброва в ДНР. Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Запад».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Венесуэле раскрыли подробности похищения Мадуро

    Вучич оценил реакцию России на события в Венесуэле

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    У россиян начали воровать тепло

    Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией

    Трамп потребовал от и.о президента Венесуэлы вести себя «правильно»

    Пушилин рассказал о боях за один город на добропольском направлении

    Собянин сообщил о сбитии еще трех беспилотников

    На фестивале в ЮАР молния попала в участников

    Рубио пригрозил Кубе большими неприятностями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok