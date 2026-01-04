Реклама

Советники Трампа раскрыли подробности его плана по Венесуэле

Axios: США считали отставку Мадуро основным планом по Венесуэле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

США в течение нескольких месяцев считали добровольную отставку президента Венесуэлы Николаса Мадуро основными планом. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на советников американского лидера Дональда Трампа.

Отмечается, что Мадуро рассчитывал на переговоры, однако не был готов к «эвакуации». По словам американского чиновника, Вашингтон продолжит взаимодействовать с действующими должностными лицами в Венесуэле, но также не исключена новая атака на страну.

Он добавил, что администрация Трампа намерена провести консультации с главами нефтяных компаний по вопросу расширения добычи в республики.

3 января американские военные захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес, они были вывезены из Венесуэлы. По данным прессы, военные действия длились менее 30 минут. Как утверждает Трамп, Мадуро лично несет ответственность за деятельность «Картель солнц» («Cartel de los Soles»).

