Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:13, 4 января 2026Россия

Раскрыто количество выдворенных в 2025 году из России мигрантов

ФССП сообщила о выдворении из России 54,4 тысячи мигрантов в 2025 году
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

В 2025 году из России принудительно выдворили 54 тысячи мигрантов, нарушивших законодательство. Об этом со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сообщает ТАСС.

По данным ФССП, за первые 11 месяцев минувшего года страну покинули 54,4 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. За аналогичный период 2024 года из страны выдворили 79 тысяч мигрантов. Тогда пик выдворений пришелся на усиление мер миграционного контроля в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

С 5 февраля 2025 года принятие решений о выдворении иностранцев за нарушения правил въезда, незаконное осуществление трудовой деятельности или режима пребывания в России передано от судов должностным лицам МВД. Большинство иностранцев после решения о выдворении выезжают самостоятельно, остальные принудительно выдворяются судебными приставами.

Ранее сообщалось, что в Щербинке произошла массовая драка с поножовщиной между мигрантами на одной из строек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт замысел Трампа по Украине на фоне операции США в Венесуэле

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Москвичей пригласили на забег Дедов Морозов и Снегурочек

    Стало известно о новых санкциях против российского ОПК

    Кадыров появился на публике с тростью

    Российская теннисистка рассказала о стыде перед пытавшимся познакомиться с ней датчанином

    Президент Колумбии причислил Трампа к клану педофилов

    После массового смертельного ДТП на российской трассе возбудили уголовное дело

    Раскрыто количество выдворенных в 2025 году из России мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok