Раскрыто количество выдворенных в 2025 году из России мигрантов

ФССП сообщила о выдворении из России 54,4 тысячи мигрантов в 2025 году

В 2025 году из России принудительно выдворили 54 тысячи мигрантов, нарушивших законодательство. Об этом со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сообщает ТАСС.

По данным ФССП, за первые 11 месяцев минувшего года страну покинули 54,4 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. За аналогичный период 2024 года из страны выдворили 79 тысяч мигрантов. Тогда пик выдворений пришелся на усиление мер миграционного контроля в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

С 5 февраля 2025 года принятие решений о выдворении иностранцев за нарушения правил въезда, незаконное осуществление трудовой деятельности или режима пребывания в России передано от судов должностным лицам МВД. Большинство иностранцев после решения о выдворении выезжают самостоятельно, остальные принудительно выдворяются судебными приставами.

