Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:55, 4 января 2026Мир

Раскрыты детали подготовки США к захвату Мадуро

Axios: ЦРУ с августа отслеживали маршруты и привычки Мадуро
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Перед захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро небольшая команда ЦРУ несколько месяцев находилась в Венесуэле, отслеживая маршруты и привычки венесуэльского лидера. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По имеющейся информации, работа ЦРУ над данной операцией началась еще в августе и дала «исключительную информацию об образе жизни Мадуро, что позволило без труда его задержать».

Также отмечается, что американский спецназ проходил подготовку к операции по захвату Мадуро на точной копии дома венесуэльского лидера.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Дэн Кейн в ходе пресс-конференции заявил, что Вашингтон перед операцией изучил пищу, питомцев, одежду президента Венесуэлы и другие детали его быта.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт замысел Трампа по Украине на фоне операции США в Венесуэле

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Сын Якубовича спас его от телефонных мошенников

    Северная Корея прокомментировала удары США по Венесуэле

    В России произошло второе за сутки ДТП с четырьмя жертвами

    Раскрыты детали подготовки США к захвату Мадуро

    В СК заявили об изучении снарядов при атаке БПЛА в Хорлах

    Спрогнозированы отношения США и Латинской Америки после операции Трампа в Венесуэле

    Москвичей пригласили на забег Дедов Морозов и Снегурочек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok