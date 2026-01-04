Генерал Кейн: США изучили питомцев, еду и одежду Мадуро перед его захватом

США изучили пищу, питомцев, одежду президента Венесуэлы Николаса Мадуро и другие детали его быта. Об этом сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Дэн Кейн в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.

Как отметил руководитель комитета, слежка за венесуэльским лидером велась месяцы. Разведка проводила работу по установлению его местонахождения, дотошно разбираясь в том, как передвигался политик, где жил, куда ездил, что ел. Такие мелочи, как наличие домашних животных, также были учтены.

«В начале декабря наши силы были приведены в состояние готовности», — рассказал сказал Кейн, выступая на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Ранее Дэн Кейн сообщил, что американские Вооруженные силы пришли в боевую готовность после атаки на Венесуэлу. По его словам, американцы готовы показать мощь ради защиты собственных интересов Вашингтона на территории Карибского региона.

Эксперт центра латиноамериканских исследований Юго-Западного университета науки и технологий Цуй Чжунчжоу выразил мнение, что президент США Дональд Трамп представит военную операцию против Венесуэлы как внешнеполитический успех во время грядущего послания. На следующем этапе перед Вашингтоном встанут два ключевых вопроса, считает аналитик. Первый связан с подрывом структуры политической власти в республике, а второй — с предстоящими выборами для поддержки нового марионеточного режима.