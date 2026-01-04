Реклама

Мир
08:13, 4 января 2026

Раскрыты шаги Трампа после похищения Мадуро

Эксперт Цуй Чжунчжоу: Трамп использует тему Венесуэлы как козырь в конгрессе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп представит военную операцию, развернутую против Венесуэлы, как внешнеполитический успех во время грядущего послания «О положении страны» перед Конгрессом США. С таким мнением выступил эксперт центра латиноамериканских исследований Юго-Западного университета науки и технологий Цуй Чжунчжоу, передает РИА Новости.

По словам специалиста, скоро Трамп должен выступить с посланием перед конгрессменами. На этом фоне президенту США необходимы внешнеполитические действия с ощутимыми результатами, чтобы показать свои способности к управлению.

На следующем этапе Америка рассмотрит два ключевых вопроса. Первый связан с тем, как подорвать существующую структуру политической власти в Венесуэле. Второй вызван озабоченностью Вашингтона выборами в республике для поддержки нового марионеточного режима.

«На расслабоне». США за полчаса провели спецоперацию в Венесуэле и вывезли Мадуро. Что об этом пишут российские военкоры и блогеры
3 января 2026
«Схватили посреди ночи». Раскрыты подробности поимки Мадуро спецназом США. Президент Венесуэлы спал
3 января 2026

Ранее обозреватели китайского агентства Xinhua заявили, что именно продемонстрировала атака США на Каракас. Как считают авторы, действия американцев «недвусмысленно демонстрируют» всему миру, кто «является истинным нарушителем международного права».

