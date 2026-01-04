В Китае пришли к одному выводу после атаки США на Венесуэлу

Xinhua: Атака США на Каракас раскрыла истинного нарушителя международного права

Операция Соединенных Штатов в Венесуэле и захват президента страны Николаса Мадуро окончательно свели на нет риторику Вашингтона о роли защитника глобальных правил. К такому выводу пришли обозреватели китайского агентства Xinhua.

Действия против лидера суверенного государства «недвусмысленно демонстрируют» всему миру, кто «является истинным нарушителем международного права», подчеркивается в материале. Авторы отмечают, что США, действуя в обход Совета Безопасности ООН, пренебрегли фундаментальными принципами Устава организации, запрещающими угрозу силой или ее применение против территориальной неприкосновенности стран.

Кроме того, считают авторы, агрессия в Латинской Америке демонстрирует отношение Штатов к Западному полушарию как к своей исключительной сфере влияния. Обозреватели констатируют, что своими систематическими действиями США превратились в «одну из главных угроз для миропорядка», который они, якобы, сами и отстаивают.

Ранее китайский военный эксперт Ван Юфэй рассказал, что преимущества в области разведки, а также использование средств радиоэлектронной борьбы, парализовавших возможности военно-воздушных сил и противовоздушную оборону Венесуэлы, позволили США провести успешную операцию внутри латиноамериканского государства.