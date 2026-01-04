Российский губернатор сообщил об усилении атак ВСУ на регион

Губернатор Гладков сообщил об усилении атак ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили атаки на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, только с 9:00 до 15:00 по московскому времени Белгородская область подверглась атаке порядка 60 беспилотников. «Больше половины из них сбиты», — написал Гладков, не уточнив последствия ударов остальных дронов.

Губернатор призвал местных жителей соблюдать правила безопасности и внимательно относиться к сообщениям, которые поступают от МЧС.

Кроме того, 4 января ВСУ нанесли ракетный удар по белгородскому городу Грайворон. По информации Гладкова, жертвой атаки стал боец подразделения «Орлан», еще один мирный житель пострадал.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении средствами противовоздушной обороны в ночь на 4 января 90 украинских беспилотников. Один из них сбили над Белгородской областью. Кроме того, летательные аппараты были поражены в Курской, Брянской, Калужской, Тульской, Воронежской, Ростовской и Орловской областях, а также над территорией Московского региона.