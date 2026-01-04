Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:39, 4 января 2026Мир

Рубио раскрыл ожидания США от Венесуэлы

Рубио: США ожидают высылки представителей Ирана и «Хезболлы» от Венесуэлы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вашингтон ожидает высылки представителей Ирана и движения «Хезболла» от Венесуэлы после захвата президента страны Николаса Мадуро. Его слова передает ТАСС.

«Произошли ли изменения? Выслали ли Иран? Неспособны ли теперь "Хезболла" и Иран действовать против наших интересов из Венесуэлы?» — сказал Рубио.

Он добавил, что Вашингтон, помимо этого, ждет прекращения поставок наркотиков и остановки потока мигрантов.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало Вашингтон освободить ранее захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вучич оценил реакцию России на события в Венесуэле

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    У россиян начали воровать тепло

    В США объяснили причину вторжения в Венесуэлу

    Рубио раскрыл ожидания США от Венесуэлы

    В России высказались об отношениях с США после решений Трампа по Венесуэле

    В Норвегии похвалили ставшего четвертым в гонке на «Тур де Ски» российского лыжника

    Медведев прокомментировал действия США в Венесуэле

    В Варшаве прошел митинг в поддержку Венесуэлы

    В квартире «кошелька» Зеленского нашли арсенал оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok