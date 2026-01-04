Рубио раскрыл ожидания США от Венесуэлы

Рубио: США ожидают высылки представителей Ирана и «Хезболлы» от Венесуэлы

Вашингтон ожидает высылки представителей Ирана и движения «Хезболла» от Венесуэлы после захвата президента страны Николаса Мадуро. Его слова передает ТАСС.

«Произошли ли изменения? Выслали ли Иран? Неспособны ли теперь "Хезболла" и Иран действовать против наших интересов из Венесуэлы?» — сказал Рубио.

Он добавил, что Вашингтон, помимо этого, ждет прекращения поставок наркотиков и остановки потока мигрантов.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало Вашингтон освободить ранее захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро.