Скончавшейся в московской косметологической клинике оказалась известная блогер

112: Блогер Бурцева умерла в московской клинике Elmas после увеличения ягодиц

В московской косметологической элитной клинике Elmas после операции по увеличению ягодиц скончалась 38-летняя блогер Юлия Бурцева. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Врачи боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось. По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

О том, что блогер впала в кому стало известно днем 4 января. У пациентки развился анафилактический шок. В результате ее экстренно госпитализировали в критическом состоянии.

Юлия Бурцева постоянно проживала с мужем-итальянцем и семьей в Италии и недавно приехала в Москву. В блоге у девушки было около 70 тысяч подписчиков, она активно рассказывала о жизни в Италии, об отношениях и различии двух культур.

До этого десятки россиянок назвали известного косметолога мясником и обвинили в изуродованных телах.