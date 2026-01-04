Реклама

17:27, 4 января 2026Россия

В Москве пациентка косметологической клиники впала в состояние клинической смерти

«112»: Клиентка косметологической клиники в Москве пережила клиническую смерть
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве клиентка филиала косметологической клиники Elmas Clinic в Токмаковом переулке впала в состояние клинической смерти. Об этом пишет «112» в Telegram.

По информации издания, 4 января во время процедуры у пациентки развился анафилактический шок. В результате ее экстренно госпитализировали в критическом состоянии.

Сколько клиентка медцентра провела в состоянии клинической смерти, не уточняется. Причины происшествия выясняются.

Ранее десятки пациенток известного косметолога из Махачкалы назвали ее мясником и обвинили в изуродованных телах. По словам клиенток, специалист не имеет медицинского образования и лицензии на практику.

До этого россиянка обвинила пластического хирурга в вываливании импланта и загноении груди. По словам 22-летней пострадавшей, врач не нашел у нее противопоказаний к процедуре, однако после операции у нее не проходили боли.

