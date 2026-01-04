Реклама

13:52, 4 января 2026

В СК заявили об изучении снарядов при атаке БПЛА в Хорлах

СК установит, атаковали ли БПЛА в Хорлах зарядами с зажигательной смесью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Следственный комитет России (СК РФ) проверит, использовались ли Вооруженными силами Украины (ВСУ) снаряды с зажигательной смесью во время атаки беспилотников в Хорлах Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что на месте атаки зафиксированы значительные площади горения и поражения.

«Следователями будет проверено наличие на беспилотных аппаратах зарядов с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.

В ходе уже назначенных экспертиз будет установлен точный химический состав боеприпасов, находившихся на БПЛА.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о прямом участии Владимира Зеленского в планировании ударов по Хорлам и резиденции президента России.

