В СК заявили об изучении снарядов при атаке БПЛА в Хорлах

СК установит, атаковали ли БПЛА в Хорлах зарядами с зажигательной смесью

Следственный комитет России (СК РФ) проверит, использовались ли Вооруженными силами Украины (ВСУ) снаряды с зажигательной смесью во время атаки беспилотников в Хорлах Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что на месте атаки зафиксированы значительные площади горения и поражения.

«Следователями будет проверено наличие на беспилотных аппаратах зарядов с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.

В ходе уже назначенных экспертиз будет установлен точный химический состав боеприпасов, находившихся на БПЛА.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о прямом участии Владимира Зеленского в планировании ударов по Хорлам и резиденции президента России.